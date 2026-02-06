Mañueco considera "gravísimo" lo conocido hasta ahora en el Caso Ciuden de Ponferrada

Mañueco estuvo hoy en Ponferrada y fue preguntado por los periodistas sobre el caso de los contratos de Ciuden que investiga el juzgado.LUIS DE LA MATA

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, puso de manifiesto este viernes en la comarca del Bierzo, a preguntas de los periodistas, que las presuntas irregularidades que investiga el Juzgado de Instrucción 2 de Ponferrada sobre cientos de adjudicaciones de contratos menores y partidas globales millonarias en la Fundación Ciudad de la Energía le parecen, en principio graves. "Sobre las supuestas irregularidades, los hechos, en principio, parecen gravísimos, como primera valoración", manifestó Mañueco.

Continuó afirmando que, lo que le parece "profundamente grave respecto a este asunto es que, quien ha denunciado los hechos -no sabemos cuál es la situación-, pero quien ha denunciado los hechos, de manera anónima, se le ha desprotegido. Eso nos parece también especialmente grave y preocupante".

Además, el presidente de la Junta y dirigente autonómico del PP, también hizo otro pronunciamiento: "La otra valoración es sobre lo que ya se ha convertido en una investigación judicial. Es el juez el que está llevando la investigación en este asunto y es quien tiene que determinar cuáles son las responsabilidades en este ámbito".

Y añadió Mañueco que, "más allá de las responsabilidades judiciales, lógicamente, tiene que haber responsabilidades políticas, al menos por descubrir el anonimato de quien denuncia las presuntas irregularidades en los juzgados de eso mismo".