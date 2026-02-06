La Feria Agroalimentaria de Bembibre ofrece sus productos hasta el domingo en 34 expositores

La Feria abrió sus puertas con 34 stands.L. de la mata

El pabellón Bembibre Arena se convierte un año más en un epicentro gastronómico con la celebración de la XXVI Feria Agroalimentaria Villa de Bembibre, que tendrá lugar desde hoy viernes hasta este domingo, en el marco de las actividades de Festival Internacional de Extaltación del Botillo.

Un total de 34 expositores procedentes de distintos puntos de España y uno desde Francia, ofrecen al público una amplia selección de productos agroalimentarios, elaboraciones artesanas y especialidades gastronómicas.

Desde embutidos hasta encurtidos, pasando por dulces y panadería, miel, aceite, lácteos, frutos secos y hasta un stand de la Asociación Agroalimentaria del Bierzo, sin olvidar vinos con DO.

En esta edición, los expositores participantes representan a las comunidades autónomas de Castilla y León, Andalucía, Comunidad de Madrid, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, participó en la apertura junto el presidente de Diputación de León, Gerardo A. Courel, la alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao, la concejala Belén Martín y otros diputados.

La Feria mantendrá su actividad hasta el domingo con horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

