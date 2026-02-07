Se suspenden temporalmente las visitas guiadas a Médulas por derrumbes en la zona

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Consejo Comarcal del Bierzo informa de que suspende temporalmente las visitas guiadas que se organizan desde el Centro de Recepción de Visitantes de Las Médulas, ubicado en la localidad de Médulas (Carucedo), como medida preventiva ante desprendimientos en la zona.

Se busca con esa medida «garantizar la seguridad tanto de los visitantes como de las trabajadoras del servicio", y se ha adotadp ante los desprendimientos y mal estado de algunos caminos de la zona, circunstancias que suponen un riesgo potencial para la integridad de las personas que participan en las visitas guiadas.

Desde el Consejo Comarcal señalan que la suspensión se mantendrá hasta nuevo aviso, a la espera de que se adopten las medidas necesarias para restablecer las condiciones óptimas de seguridad en los itinerarios utilizados.

El organismo comarcal ha lamentado las molestias que esta medida pueda ocasionar a visitantes y usuarios, aunque subraya que se trata de una decisión inevitable para priorizar la seguridad. Asimismo, confía en que las administraciones competentes actúen con la mayor celeridad posible para permitir la reanudación del servicio de visitas guiadas en Las Médulas.



