Bembibre hace internacional al Botillo con Ribagorda de mantenedor

«Estamos ante uno de los platos más emblemáticos, singular y único, porque en toda esta comarca se puede saborear» así definía al botillo el periodista José Ribagorda, mantenedor de la 53.ª edición del Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre.

Ribagorda, que cuenta con una larga carrera ligada a los informativos de Telecinco, puso en valor la figura del «mantenedor» para «mantener nuestras tradiciones, como la rica gastronomía». Y es que, para el presentador, el botillo «se come y se vive» y, además, encarna la memoria de las generaciones. De hecho, felicitó a la localidad de Bembibre por «preservar las tradiciones» y agradeció la hospitalidad con que le ha acogido.

Por su parte, la alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao, destacó que el reconocimiento es fruto del trabajo de Bembibre y de su ciudadanía. Recordó los comienzos de esta fiesta y subrayó que «ha llegado lejos». También puso en valor la labor del voluntariado de Bembibre, al que se dedica esta edición.

La edición de este año es especialmente significativa, ya que se trata de la primera que se celebra tras la declaración del festival como Fiesta de Interés Turístico Internacional, un reconocimiento que viene acompañado de un emotivo homenaje al voluntariado de Bembibre. Cruz Roja, Cáritas, Manos Unidas, Protección Civil y los voluntarios del Patronato de Fiestas fueron los protagonistas.

En la misma línea, la concejala de Cultura, Belén Martín, indicó que el reconocimiento internacional «encumbra al festival a lo más alto» de los eventos gastronómicos.

Además, en la gala, presentada por Héctor Keudell y María de Miguel y celebrada en el pabellón Manuel Marqués Patarita, se hizo entrega del premio del concurso literario del festival, que recayó en el sevillano José Quesada Moreno por el relato Huérfanos del viento, una historia de ausencia en la que el viento ejerce de protagonista.

La jornada festiva comenzó en el Ayuntamiento con la recepción de autoridades y la bienvenida a Ribagorda, que recoge el testigo de la también periodista Sonsoles Ónega, mantenedora de 2025. Silvia Cao firmó, junto a la presidenta de la Casa de León en Cantabria, Ana Sánchez Orejas, el acuerdo de hermanamiento entre el festival y «su labor de divulgación de la cultura de la provincia en su tierra».

Representación

El evento contó con la presencia del subdelegado del Gobierno en León, Héctor Aláiz; el presidente de la Diputación de León, Gerardo A. Courel; el alcalde de Ponferrada, Marco Morala; el secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez; el secretario del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón; la vicesecretaria general del PSOECyL, Nuria Rubio; la procuradora de UPL, Alicia Gallego; la rectora de la ULE, Nuria González; los parlamentarios del PP Silvia Franco y Jorge García Vega; el embajador de Cabo Verde en Madrid, además de otras autoridades locales, comarcales y provinciales.

Paralelamente al Festival Internacional de Exaltación del Botillo, el pabellón Bembibre Arena acoge la XXVI Feria Agroalimentaria Villa de Bembibre, con más de una treintena de expositores, que permanecerá abierta durante la jornada de hoy domingo.

Finalmente, los asistentes pudieron disfrutar de los 1.450 botillos que se cocinaron para la ocasión.