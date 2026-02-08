Todas las fotos del Festival Internacional del Botillo de Bembibre

«Estamos ante uno de los platos más emblemáticos, singular y único, porque en toda esta comarca se puede saborear» así definía al botillo el periodista José Ribagorda, mantenedor de la 53.ª edición del Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre.
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre
Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre