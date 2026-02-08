Reclaman la dimisión de toda la cúpula directiva por el caso Ciuden

Siguen las reacciones políticas a la investigación judicial abierta a la Ciuden, fundación estatal que opera desde Ponferrada. Ayer, en una nota de prensa el Partido Popular de León exigía la dimisión de los responsables de la Ciuden y la asunción de responsabilidades políticas «ante la gravedad de todas las informaciones conocidas en relación con la investigación judicial abierta en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Ponferrada por presuntas irregularidades en cientos de contratos menores por un importe que supera los 2 millones de euros». Indican que «cuando lo que está en juego es dinero público, no caben ni silencios ni cortinas de humo: caben explicaciones claras, públicas y verificables».

Creen que a esta situación se suma, además, «un agravante institucional: la Fundación Ciuden y su cúpula han sido denunciadas ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante por una presunta desprotección de la persona informante». «Si se confirma que se ha vulnerado la confidencialidad o la protección de quien alertó de posibles irregularidades, estaríamos ante una quiebra institucional: una administración que no protege a quien denuncia no está defendiendo el interés general, se está protegiendo a sí misma», dice el PP.

Para los populares resulta inaceptable que el PSOE «intente tapar este caso y convertirlo en un problema de «comunicación», en lugar de asumir responsabilidades. «Mientras se pide silencio y se acusa de «fango» a quien exige transparencia, se recurre a encuentros a puerta cerrada y a relatos sin rendición de cuentas ante los ciudadanos. Una fundación pública no está para tapar sospechas ni para encubrir con propaganda lo que debe aclararse con luz y taquígrafos», resaltan.

Ante las declaraciones de Ciuden y del PSOE asegurando que «todo es legal», que «está auditado» y que «es público», el PP de León lo deja claro: «que Ciuden y el PSOE se autoexculpen no significa que esté aclarado; significa que intentan cerrar en falso un caso que está en los juzgados y que hoy suma una denuncia ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante. La legalidad no se proclama, se demuestra con transparencia real y explicaciones públicas, no con un relato «off the record» sin rendición de cuentas. Que existan auditorías internas o informes no elimina la obligación política de dar la cara ni borra el hecho de que hay diligencias judiciales abiertas. La respuesta no puede ser el autoindulto: la respuesta tiene que ser transparencia, explicaciones y responsabilidades».

Consideran que, a la gravedad de fondo se suma la información que ha vinculado la adjudicación de un contrato de 458.590 euros por parte de Ciuden a una empresa vinculada al entorno familiar de la ministra Pilar Alegría. «La obligación de dar información no solo es mayor: es inmediata, porque el menor indicio de trato de favor destruye la confianza ciudadana», remarcan.

«En León no hablamos de un asunto menor. Ciuden tiene un papel relevante en proyectos y fondos ligados a la Transición Justa, y eso afecta directamente al futuro de nuestras comarcas mineras. Cada euro que se gestione sin la máxima limpieza pone en riesgo la credibilidad de programas que deberían servir para reindustrialización, empleo y oportunidades. Y decimos con toda claridad al PSOE: Ciuden no es su coto privado y llamar «fango político» a exigir responsabilidades es una coartada para no responder; fango es esconderse, fango es la opacidad, fango es adjudicar a enchufes y fango es señalar a quien denuncia. Ante todas las informaciones recientes, lo democrático es asumir responsabilidades políticas», plantean y por todo ello, el PP exige dimisiones inmediatas.