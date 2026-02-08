El PP de León considera que las “mentiras” del PSOE en sanidad “esconden su irresponsabilidad” por no exigir más médicos al Gobierno

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Partido Popular consideró hoy que las “mentiras” del Partido Socialista sobre la situación de la sanidad en el Bierzo “esconden su irresponsabilidad” para no exigir al Gobierno más médicos a través del incremento de las plazas MIR. Asimismo, denunciaron la “demagogia” de la cabeza de la lista del PSOE a las Cortes, Nuria Rubio, a la que acusaron de “engañar y meter miedo a los bercianos” porque “no cuentan con más argumentos para conseguir un respaldo significativo en las elecciones”.

“Usan frases hechas, con aseveraciones que no están contrastadas más allá de las situaciones puntuales que se pueden dar y que se corrigen”, advirtieron los ‘populares’, para quienes “los datos, por sí mismos, refrendan la apuesta por la Junta de Castilla y León por la sanidad pública”. Así, señalaron que la Consejería de Sanidad destinó más de 18 millones de euros para equipamiento y obras en la sanidad de la comarca del Bierzo y 62,5 millones desde que la Comunidad recibiera las transferencias sanitarias .

Una cuantía que con la que “no solo se ha dotado de nuevos servicios asistenciales y se han mejorado los ya existentes”, sino que “la apuesta tecnológica permite asegurar que la sanidad pública en la comarca del Bierzo está al nivel del resto de la Comunidad y de España”. En este sentido, recordaron que a lo largo de la última legislatura se dotó al Hospital del Bierzo de “tecnología de última generación”, como la cirugía robótica, el exoesqueleto, escáneres de patología digital, nueva resonancia magnética, torres de endoscopia y otra serie de equipamiento tecnológico, a lo que sumaron, en Atención Primaria, la renovación de la sala de rayos del centro de salud de Toreno.

En cuanto a las infraestructuras, apuntaron que en atención primaria se dispone de un nuevo centro de salud en Bembibre, se reformá el PAC del centro de salud Ponferrada II-Pico Tuerto y se acometieron obras de eficiencia energética en varios centros. En el Hospital se llevaron a cabo trabajos para disponer de un nuevo servicio de rehabilitación, de la segunda sala blanca de farmacia, la ampliación de la UCI, la reforma del área de hemodiálisis, el hospital de día psiquiátrico de adultos o la reforma del área de cardiología

Además, destacaron que, con una inversión inicial de 14 millones de euros, la Junta puso en marcha el plan de garantía asistencial de El Bierzo, dotando a la gerencia de asistencia sanitaria berciana de una nueva plantilla orgánica con incremento de 84 profesionales, al tiempo que puso en marcha una unidad de ictus, las unidades de afrontamiento activo del dolor crónico o el incremento de recursos de emergencias sanitarias.

“Es, con diferencia, la mayor inversión realizada en la historia y ha sido con un gobierno del Partido Popular presidido por Alfonso Fernández Mañueco”, remarcaron desde el PP leonés, convencidos de que al PSOE “ se le han caído los argumentos”, por lo que “solo pueden terminar en incentivar movilizaciones y manifestaciones para tratar de poner en el debate público algo que los ciudadanos no perciben”.

En esta línea, consideraron que los mensajes “catastrofistas” del PSOE, a través de frases “grandilocuentes”, solo buscan “alarmar” a los bercianos y leoneses porque “no pueden soportar que la sanidad pública en Castilla y León esté entre las mejores de España con un Gobierno del Partido Popular”.

Por ello, hicieron un llamamiento a los socialistas leoneses para que “en vez de incentivar movilizaciones y conflictos”, pidan al Gobierno que “aporte más médicos al sistema” una carencia “generalizada en toda España”, pero no lo hacen porque “demostraría que ahí estaba el problema y no en la gestión de la Junta”.