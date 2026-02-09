El I Foro Manzanal da sus primeros pasos

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Palacio de Canedo acogió la primera edición del bautizado como Foro Manzanal, un espacio abierto de debate, encuentro y reflexión “nacido de la inquietud de un grupo de personas ante la división artificial que desde hace un tiempo se lleva a cabo en la provincia y que tiene unos efectos muy perjudiciales para el progreso de la misma a todos los niveles” y que pretende “lograr una provincia más unida, próspera y solidaria”.

Surgido en el ámbito de la sociedad civil, de carácter apolítico y abierto a cuantas aportaciones se quieran hacer, el Foro Manzanal toma su nombre del puerto ubicado en el centro de la provincia de León y su intención unir en distintas localidades, situadas a uno y otro lado de ese paso de montaña, a personas de diferentes sectores, edades y zonas de la provincia para “dialogar, debatir, obtener puntos de consenso y exigirlos a las administraciones con el propósito de caminar hacia una provincia más unida, más próspera y más solidaria entre sus diversos territorios”.

En esta primera edición del foro, tras dar por sentada la necesidad de “luchar por todo lo que nos une, que es mucho más que lo que nos separa”, se habló de la importancia de “la cuestión semántica”. “No puede olvidarse que nuestra provincia está conformada por distintas comarcas, entre las que la del Bierzo es la más grande y de mayor peso, con cerca del 26 por ciento de la población total y una función fuera de las fronteras como auténtico mascarón de proa de toda la provincia”.

En este sentido, los miembros fundadores del Foro Manzanal mostraron su rechazo a la disyuntiva “Bierzo versus León”, al considerar que “lo leonés no es exclusivo de la ciudad de León y de su entorno”, sino que “hay tantas maneras de ser leonés como comarcas, y ni el Bierzo puede entenderse sin toda la provincia ni la provincia puede subsistir sin el Bierzo”. También comentaron el “sinsentido” que supone que las principales ciudades de la provincia «vivan ignorándose y dándose la espalda», con el consecuente “perjuicio económico y social para sus habitantes”, en vez de “reforzando lazos para fortalecer los flujos económicos y poblacionales de los que forman parte”, por lo que lanzaron la idea de un hermanamiento oficial entre las ciudades de Ponferrada y León, “un acto que sería de enorme simbolismo”.

La primera edición contó con la participación de Santiago Asenjo, ex director de la Biblioteca de la ULE; Emilio Gancedo, escritor y gestor cultural; Julio Lago, profesor universitario; José Antonio Martínez Reñones, editor; José Luis Prada, empresario del sector agroalimentario; Francisco Rodríguez, presidente de la asociación Bercianos en León; Julio Rubial, presidente del colectivo El Sil-promotores de la Gran Senda del Sil; y Antonio Arias Terrado, activista cultural.