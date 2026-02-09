Mujeres Progresistas Bercianas ofrece un taller sobre seguridad en internet para menores

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Asociación de Mujeres Progresistas Bercianas pone en marcha, en colaboración con Fundación Cibervoluntari@s, un taller gratuito de competencias digitales bajo el título «Yo Conecto: Internet seguro para menores». Se trata de una actividad dirigida a personas mayores de 18 años interesadas en aprender a proteger a niñas, niños y adolescentes en el uso de Internet y las nuevas tecnologías.

El taller se desarrollará los días 17, 19, 24 y 26 de marzo, en horario de 9.30 a 12.30 horas, en la sede de la asociación en Ponferrada. Esta actividad está especialmente pensada para madres, padres, abuelas, abuelos, familiares, personas cuidadoras y cualquier persona del entorno de menores que quiera conocer los riesgos existentes en internet y aprender herramientas prácticas para un uso seguro y responsable de la red.

Según la programación, se abordarán cuestiones clave como la navegación segura, la protección de la privacidad, el uso responsable de redes sociales, la detección de riesgos digitales y las pautas para acompañar a los menores en su relación cotidiana con la tecnología. Hay que destacar que el taller forma parte del programa «YoConecto», que ofrece formación adaptada a todos los niveles para avanzar con seguridad en el entorno digital.

A través de este programa, las personas participantes adquieren conocimientos para realizar gestiones con la administración electrónica y la banca digital, comunicarse por videollamada, utilizar redes sociales de forma segura, descubrir aplicaciones útiles para el aprendizaje, el ocio y la salud, así como mejorar su empleabilidad mediante la creación de un currículum digital o el impulso de iniciativas profesionales en Internet.

"YoConecto" es una iniciativa impulsada por Fundación Cibervoluntarios, que forma parte de la iniciativa Generación D impulsada por Red.es, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Las personas interesadas pueden inscribirse contactando con la asociación. La participación es gratuita, pero las plazas son limitadas, por lo que se recomienda inscripción previa.