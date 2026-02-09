Santiago Macías da nombre a «Los 13 de Priaranza» y documenta el Bierzo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Santiago Macías lleva 30 años investigando casos de desaparecidos de la Guerra Civil y de la represión en el Bierzo y resto de España. Ha quemado muchos años en archivos históricos y la documentación que acumula puede ocupar más de cuatro metros de folios. Fue fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Él aportó los primeros documentos, datos y pistas fiables que condujeron a buena parte de los esclarecimientos de personas enterradas en las cunetas o en lugares inverosímiles. Ahora tiene en sus manos un magno proyecto que no tardará mucho en ver la luz y es poco menos que un libro enciclopedico que reunirá la historia de vida, de muerte y traiciones relacionados con aquellos años de Guerra y Posguerra Civil. Todo documentado con fechas, municipio por municipio y pueblos del Bierzo. Cuenta mil historias de fusilados, presos y desaparecidos, reunidas con datos documentales, en la mayoría de los casos con nombre y apellido.

Este periodista contribuyó a lograr una importante donación documental de una persona que quiso mantener su anonimato y que ahora obran en poder de Macías. Gracias a estos documentos manuscritos recabados, se ha podido arrojar luz a muchas identificaciones de víctimas extrajudiciales y explicaciones de quién y cómo participó en algunas de las masacres. Todo un hallazgo con fechas e incluso con dibujos y croquis de situación del lugar. A todo ello, se une el ingente y arduo trabajo de Macías en los archivos históricos y militares.

Con todo ese trabajo de recopilación, documentación y estudio, a día de hoy no hay nadie en España que pueda arrojar más luz a lo que pasó en la comarca del Bierzo con el tema de la represión, muertes y traiciones que trajo la guerra y el resto de años duros de confrontación. «Cuando empiezas a investigar un tema así, nace una obligación moral como ciudadano. Tras hablar con miles de personas, esas miles de personas no sólo tenían la angustia de no saber qué había sido de sus familiares, sino de saber también que no iban a estar documentadas en ningún lado. Entondes, hay gente que va a salir en este trabajo que no ha salido nunca. Es decir, que esos nombres no forman parte de esa cifra nacional que anda rondando por ahí», explica Macías.

Este escritor de éxito, con libros como «El monte o la Muerte», o «Las fosas de Franco», remarca que en el Bierzo, en el tema de los desaparecidos, de los que más se ha hablado es sobre «Los 13 de Priaranza». «¿Alguien sabe cómo se llamaban los 13 de Priaranza?», pregunta Macías a los que se arrogan el tema. Y Macías da respuesta: «Sabe el nombre de uno, quizá de dos o tres, pero públicamente desde el año 2000, en 26 años que se van a cumplir, no se ha hecho nunca, jamás, ni siquiera mención al nombre de los 13 de Priaranza. Eso es la muestra más evidente de la carencia de investigación real. Yo, más allá del ruido y los titulares que alguno vende sobre cifra de muertos, he seguido trabajando, nunca he dejado este tema. Entonces, si te lleva 30 años investigar, imagínate lo que te lleva llevarlo a un papel y a un libro», explica Santiago Macías.

La investigación se convertirá en un tratado de varias entregas (ya muy avanzado, que comenzará a ver la luz cuando se cumplen 90 del golpe militar de 1936) en el que se desgrana, municipio por municipio, pueblo por pueblo del Bierzo, de manera cronológica, los nombres de las víctimas. «Pueblo por pueblo de cada municipio, de los 38 municipios (que antes eran 43), con fechas y alfabéticamente, todas las víctimas», precisa Santiago Macías. Los nombres de los 13 de Priaranza se darán a conocer en este próximo libro de Macías. Como adelanto del investigador a este periódico, sin dar los nombres, sí se puede revelar que esos restos son de 6 de Villafranca del Bierzo, 3 de Corullón, 2 de Trabadelo, 1 de Vega de Valcarce y 1 de Paradaseca. Emilio Silva (nieto del único que conocido de «Los 13 de Priaranza») lleva 25 años como presidente de la ARMH y no han sido capaces de esclarecer los nombres. Como es sabido, la asociación se fundó tras la exhumación de «Los 13 de Priaranza». Pero muy pocos (casi nadie) se han preguntado si 25 años no han sido tiempo suficiente como para conocer la identidad de los otros 12 masacrados. (CONTINUARÁ).