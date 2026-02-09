El PP dice que las «mentiras» del PSOE en sanidad «esconden su irresponsabilidad»

Publicado por Agencias Ponferrada Creado: Actualizado:

El Partido Popular destacó ayer domingo en una nota de prensa que las «mentiras» del Partido Socialista sobre la situación de la sanidad en el Bierzo «esconden su irresponsabilidad» para no exigir al Gobierno más médicos a través del incremento de las plazas MIR. Asimismo, denunciaron la «demagogia» de la cabeza de la lista del PSOE a las Cortes, Nuria Rubio, a la que acusaron de «engañar y meter miedo a los bercianos» porque «no cuentan con más argumentos para conseguir un respaldo significativo en las elecciones». «Usan frases hechas, con aseveraciones que no están contrastadas más allá de las situaciones puntuales que se pueden dar y que se corrigen», advirtieron los «populares», para quienes «los datos, por sí mismos, refrendan la apuesta por la Junta de Castilla y León por la sanidad pública». Así, señalaron que la Consejería de Sanidad destinó más de 18 millones de euros para equipamiento y obras en la sanidad de la comarca del Bierzo y 62,5 millones desde que la Comunidad recibiera las transferencias sanitarias. Una cuantía que con la que «no solo se ha dotado de nuevos servicios asistenciales y se han mejorado los ya existentes», sino que «la apuesta tecnológica permite asegurar que la sanidad pública del Bierzo está al nivel del resto de la Comunidad y de España». En este sentido, recordaron que a lo largo de la última legislatura se dotó al Hospital del Bierzo de «tecnología de última generación», como la cirugía robótica.