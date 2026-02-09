Puente de Domingo Flórez crea un área de autocaravanas

El Ayuntamiento de Puente de Domingo Flórez que dirige el popular Julio Arias avanza en su estrategia de desarrollo turístico con la creación de un nuevo espacio para autocaravanas a orillas del río Sil. El proyecto cuenta con un presupuesto de 194.244,86 euros y se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en destino, financiado con fondos Next Generation, con el objetivo de atraer visitantes y poner en valor los recursos naturales y culturales de la zona. Según informó el alcalde, Julio Arias, en un comunicado, la obra se llevará a cabo en la zona de Chaodomarco, en una parcela de 2.845 metros cuadrados, y ofrecerá capacidad para 16 autocaravanas. La actuación contempla el adecuamiento integral del terreno, la instalación de servicios sostenibles de saneamiento y electricidad, incluyendo puntos de recarga individuales, así como la creación de un espacio de convivencia con merendero y zona de juegos. Las obras se licitarán de manera urgente y tendrán un plazo de ejecución aproximado de tres meses desde la firma del contrato, de forma que el área pueda estar disponible para la temporada de verano. Además, se implementará una plataforma digital para facilitar a los visitantes la reserva de plazas de manera sencilla y rápida. El Ayuntamiento señala que esta iniciativa no solo contribuirá a aumentar la afluencia de turistas, sino que también generará beneficios directos para la economía local, favoreciendo al comercio y la hostelería. Este proyecto se suma a otras actuaciones del plan municipal destinadas a reforzar la visibilidad del destino, poner en valor sus atractivos turísticos y ayudar a las empresas con el turismo.

