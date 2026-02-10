La muestra ‘Vientos del Pueblo’ llega a La Térmica Cultural de Ponferrada

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Térmica Cultural acoge hasta el 12 de julio la exposición «Vientos del pueblo. De revoluciones y transiciones ibéricas (1974–1977)». Se trata de un proyecto que revisa, a través de la fotografía y la cultura visual, el papel de los movimientos sociales en el final de las dictaduras y el inicio de la democracia en la Península Ibérica. Comisariada por Rafael R. Tranche y Carla Baptista, y organizada por el Ministerio de Cultura, en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la celebración de los 50 años de España en Libertad, la muestra se sitúa entre la Revolución de los Claveles en Portugal y las primeras elecciones democráticas en España, destacando cómo la ocupación del espacio público transformó las formas de participación, convivencia y expresión colectiva.

A través de un amplio recorrido visual, «Vientos del pueblo» reúne fotografías que documentan y, al mismo tiempo, impulsan esa efervescencia social. La muestra, concebida en formato bilingüe español-portugués, subraya el papel de la imagen como herramienta fundamental para la articulación de nuevos imaginarios políticos, culturales y sociales.

Por otra parte, la música será la protagonista de la programación de La Térmica. El viernes 13 de febrero, a las 20:30 horas, tendrá lugar en el Auditorio Antracita la actuación de Ara Mundi con «Música medieval con instrumentos del mundo», que fusiona el canto antiguo con instrumentos étnicos de antiguas civilizaciones.

El sábado 14 de febrero, a las 20:30 horas, también en el Auditorio Antracita, se espera la actuación del artista coruñés Robert Pier, bajo el título «Todo sanará», un músico que atesora una diversidad de estilos y muestra un interés especial por la música de raíz.

Por otro lado, ontinúa abierta la inscripción para asistir al Campamento de Carnaval «El circo de las ilusiones»