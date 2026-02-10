El TSJ da como procedente el despido del directivo de Ciuden por tener contrato de pruebas

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León acaba de emitir en la jornada de este martes 10 de febrero la sentencia sobre el despido por parte de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden-Ponferrada) del que fuera su ex asesor jurídico, después de que éste presentase otra denuncia por la vía de lo Penal en los tribunales, por entender que existen irregularidades en la adjudicación de cientos de contratos menores por valor de más de 2,5 millones de euros.

En otra causa judicial completamente diferente e independiente al caso de los contratos, el TSJ considera procedente el despido del trabajador de Ciuden, y sin entrar en grandes análisis de la situación precedente que motivaron este despido forzado (15 días antes de que le expirara el contrato), determina que el ex asesor perdió el trabajo porque Ciuden declara que no cumplió lo estipulado en el periodo de prueba contractual.

El ex trabajador que, en otra pieza judicial, denunció una serie de asuntos de presunta corrupción en Ciuden y que, también de forma paralela ha elevado su caso a otra autoridad sancionadora, por entender que desde la propia Administración pública se ha vulnerado su derecho al anonimato tras denunciar irregularidades en Ciuden, está ahora explorando todas las opciones de recurso a esta causa única de su despido, que él vincula al hecho de que no comulgaba con los dictámenes que le imponía la cúpula directiva de Ciuden en Ponferrada. Por eso, y sólo por eso, estima que fue despedido como represalia.

La otra causa judicial que ahora mismo sigue en periodo de instrucción en el Juzgado número 2 de Ponferrada es aparte del esta del despido emitido ahora por el TSJ. En ella se ventilará si hay materia punible o no en el elevado volumen de adjudicación contratos menores por importes elevados.