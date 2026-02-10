Continúa el corte de la N-VI en Vega de Valcarce por deprendimiento de tierras

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La carretera Nacional N-VI, a la altura de Vega de Valcarce, continúa cortada al tráfico debido a un desprendimiento de tierras ocurrido el domingo por la tarde en el punto kilométrico 430. Según ha indicado la alcaldesa de la localidad, Alba Rodríguez, los trabajos de retirada del material desprendido y de evaluación del estado de la vía avanzan “a buen ritmo”. La regidora ha precisado que, como consecuencia del incidente, no hay ningún pueblo incomunicado.

El tráfico está siendo desviado por la autovía A-6 con el objetivo de garantizar la seguridad de los conductores y mantener la fluidez en la zona. No obstante, la alcaldesa ha señalado que, por el momento, no se ha facilitado ninguna fecha para la reapertura de la carretera.

Según fuentes de Subdelegación del Gobierno, aseguran que están retirando el material para poder proceder a las apertura con condiciones de seguridad.

Por todo ello, se recomienda a los conductores extremar la precaución y respetar la señalización provisional habilitada en el tramo afectado.