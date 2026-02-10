Loquillo, La La Love Yoy, León Benavente y Miss Cafeína lideran el Musicamino de Villafranca

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Loquillo, La La Love You, León Benavente y Miss Cafeína lideran el cartel de artistas del festival Musicamino 2026, que en su tercera edición, une música con enología en el marco del Camino de Santiago. La cita será en Villafranca del Bierzo los días 26, 27 y 28 de junio.

Esta tercera edición se presentó ayer en el Teatro Villafranquino, en un acto que contó con la presencia del alcalde de Villafranca, José Manuel Pereira; del diputado provincial de Cultura, Emilio Manuel Martínez Morán; de la coordinadora de la Junta de Castilla y León en el Bierzo, Rosana Velasco; del portavoz de la organización de Musicamino, Koke del Valle; así como de representantes de otras entidades y organizaciones relacionadas con la cultura y la enología.

Junto a Loquillo se subirán al escenario villafranquino artistas consagrados como , León Benavente y Miss Cafeína. A éstos se les suma la actuación de Ángel Stanich, Besmaya, Chiquita Movida, Sobrezero, Neverland Bari, Pablo Carbonell, Carla Lourdes, Mazu, The Sirius, Cumbia Atómica, Capitán Moscú, Eme DJ, Señora DJ y Pikambores.

La edición de este año se presenta con importantes innovaciones, como actuaciones sorpresas que se desvelarán en su momento. De este modo, los conciertos principales se desarrollarán en un recinto renovado con mayor y mejor infraestructura y un nuevo equipo de producción.

Por otro lado, el festival incorpora como novedad un segundo escenario donde actuarán las bandas emergentes. Así, continúa la apuesta por dos espacios muy significativos dentro de los objetivos que plantea la organización. Por tal motivo se va a ampliar el espacio reservado a Musicaniños, que estará organizado por Bierzo Natura, ofreciendo un área de ocio totalmente renovada para satisfacer

las exigencias y los gustos de los más pequeños.

En cuanto a Musicavino, el apartado enológico del Festival, se van a ampliar los expositores y se abrirá la participación a más bodegas de la DO Bierzo.

Ya están a la venta las entradas de Musicamino 2026, que se podrán adquirir a través la web musicamino.com al precio de 45 euros para el abono general.

Hay que destacar que además de los atractivos conciertos, Musicamino mantiene una gran oferta de servicios y de ocio complementaria como las catas musicales que en años anteriores reunieron a miles de seguidores. Igualmente el festival contará con una zona de acampada en San Nicolás el Real, con un precio de 10,5 euros la noche.