La Guardia Civil investiga una mujer en Fabero por envenenar gatos con insecticida en polvo

El Seprona de Fabero (León) ha investigado a una mujer como presunta autora de un delito de maltrato animal tras detectar la colocación intencionada de comida envenenada para gatos en varios puntos de la localidad.

La investigación se inició el pasado 29 de enero, cuando una persona presentó denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Fabero al encontrar varios gatos en mal estado: dos de ellos ya muertos y otros dos en grave situación, que fueron trasladados de urgencia a una clínica veterinaria para su tratamiento y finalmente se recuperaron.

La denunciante indicó que, desde varias semanas antes, había observado en el pienso una sustancia polvorienta blanca sospechosa.

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), con apoyo de la colaboración ciudadana, llevaron a cabo diversas gestiones que permitieron identificar el modus operandi: la colocación de comida para gatos mezclada con una sustancia blanquecina en distintos lugares frecuentados por animales en la localidad.

Tras recoger muestras y analizarlas en laboratorio, se confirmó que la sustancia era un insecticida en polvo de venta comercial, apto para uso doméstico pero altamente tóxico para felinos.Las pesquisas permitieron identificar a una mujer como presunta autora de los hechos, por lo que se procedió a su investigación en calidad de investigada no detenida.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ponferrada en funciones de guardia para su continuación en sede judicial. El Seprona recuerda que el envenenamiento intencionado de animales domésticos o silvestres constituye un delito de maltrato animal tipificado en el Código Penal, con penas que pueden incluir prisión, inhabilitación especial y multas, especialmente cuando se pone en riesgo la vida de varios ejemplares o se utiliza veneno masivo.