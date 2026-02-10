Coalición por El Bierzo presenta su candidatura a las elecciones autonómicas de Castilla y León

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Coalición por El Bierzo ha presentado oficialmente su lista para las próximas elecciones autonómicas de Castilla y León, encabezada por Myriam Blanco García, docente especializada en Administración y Dirección de Empresa, " una apuesta por perfiles alejados de la política tradicional".

Los primeros integrantes de la lista no han ocupado cargos públicos ni han desarrollado una actividad política visible hasta ahora. En su totalidad la lista trata de profesionales procedentes de diversos sectores que "comparten el compromiso de trabajar de forma constructiva por el desarrollo del Bierzo".

Myriam Blanco García, natural de Ponferrada, grado en ADE y profesora de materias vinculadas a la gestión empresarial, lidera un equipo caracterizado por su diversidad profesional. "Hemos conformado una lista que refleja la realidad de nuestra región: personas que conocen los desafíos del día a día desde sus respectivos ámbitos laborales y que quieren aportar soluciones desde la experiencia directa", destaca la candidata.

El denominador común de todos los integrantes es su vinculación con la comarca y la voluntad de participar en la construcción de un proyecto sólido para el futuro. Asimismo, cierra la lista, de manera honorífica, un veterano del bercianismo como es José Luis Linares Merayo.

En el número dos figura Augusto González Arias, empresario y docente vinculado al sector de las autoescuelas, natural de Bembibre y que desarrolla su profesión en la capital del Bierzo Alto. Le sigue Noelia Fernández Álvarez, técnica de Farmacia nacida en Ponferrada, ciudad en la que también desarrolla su actividad profesional. En cuarta posición se sitúa José Ángel García López, ingeniero en Telecomunicaciones y consultor senior, también ponferradino. Completa la cabeza de lista, Patricia Sánchez Enríquez, natural de Cacabelos, quien tras regentar un conocido establecimiento en la Villa del Cúa desarrolla actualmente su labor profesional en el ámbito de la atención social.