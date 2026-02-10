Los vecinos de Toreno, Páramo y Berlanga reclaman justicia sanitaria y médicos que les puedan atender

Tres meses llevan sin médica en Berlanga del Bierzo y, en la víspera de Nochebuena, el equipo sanitario tardó una hora en llegar al domicilio de Anllarinos en el que acababa de morir una mujer porque estaba atendiendo otras emergencias. Hasta a Urgencias han tenido que acudir los vecinos de Toreno para firmar una receta por la imposibilidad de encontrar atención en jornada ordinaria y, en Matarrosa del Sil, no tienen muy claro con qué periodicidad se atiende en su consultorio, si cada quince días o un mes. La atención telefónica se ha convertido en norma en muchos pueblos de la Zona Básica de Salud de Toreno (Toreno, Páramo del Sil y Berlanga) y eso cuando hay alguien que pueda responder. Así que los vecinos se han echado hoy a la calle.

Más de medio millar de personas ha recorrido a pie el tramo de pueblo que separa el centro de salud de Toreno y la plaza del Ayuntamiento, encabezados por sus tres alcaldes. Son los propios equipos de gobierno quienes han convocado una manifestación con la que han querido mostrar públicamente el hartazgo, el enfado y la ansiedad por una situación que se ha vuelto insostenible y no tiene visos de mejora. Reniega el alcalde de Toreno, Vicente Mirón, de los argumentos de la gerencia sanitaria sobre que las siete plazas están cubiertas, cuando la realidad -critica- es que, en el mejor de los días, hay tres médicos pasando consulta. Y no han sido pocos de solo un profesional. Esto para cerca de 5.000 cartillas sanitarias que representan a personas con nombre, apellidos y enfermedades que residen en alguno de los 24 núcleos poblacionales de estos municipios.

Los alcaldes de Berlanga, Toreno y Páramo del Sil registraron las firmas.L. DE LA MATA

La marcha de protesta concluyó con la lectura de un manifiesto y el registro de las casi 3.000 firmas recogidas para exigir una sanidad rural de calidad. Llegarán al Consejería de Sanidad de Castilla y León, a la que los niños y niñas de Toreno han pedido justicia. "Estamos en una situación dramática. Tenemos poco personal, un territorio grande, una dispersión poblacional bastante grande y hay que tener en cuenta que el 70% de la población es mayor de 65 años", repasó la alcaldesa de Páramo del Sil. Alicia García también insistió en declaración de zona de difícil cobertura para poder aliviar de alguna forma la falta de médicos y exigió soluciones rápidas a la Junta de Castilla y León. "Para poder atender urgencias, se están dejando desatendidos los centros de salud, porque no hay personal", incidió.

La lluvia o amilanó a los manifestantes.L. DE LA MATA

De "situación verdaderamente lamentable" calificó el regidor de Berlanga, César Álvarez, la realidad que viven sus vecinos cuando necesitan ser atendidos por un médico. El teléfono es la respuesta o, dado el caso, el traslado hasta Toreno, con lo que ello supone para personas, por lo general, de edad avanzada que se encuentran con problemas incluso hasta para poder contar con un taxi. "Lo único que pedimos es que se cubra la plaza hasta que la titular pueda volver", apuntó. Nada extraordinario. Algo de sentido común.

"Vivimos una situación de muchísima incertidumbre", ahondó Alicia García, poniendo voz a la desatención de quienes habitan alguno de los pueblos a los que representa. Salentinos, si ir más lejos, está a 28 kilómetros de Toreno por una carretera de montaña que se complica en invierno. "Si ya ir hasta Páramo resulta costoso, imagina bajar a Toreno. Así es complicado poder ofrecer un servicio de calidad", dijo.

Participantes en la manifestación de Toreno.L. DE LA MATA

Para los vecinos, la salud no es política y no entienden a quienes dicen que detrás de esta acción de protesta hay un interés que no sea el suyo propio por recibir una atención sanitaria de calidad, en igualdad de condiciones a la de otra zonas de salud y con las mismas oportunidades. "Sin médicos, qué hacemos", pregunta una mujer.