Se despeña con la furgoneta por un barranco en Noceda del Bierzo
Los bomberos tuvieron que intervenir para sacar al conductor del vehículo
Un hombre de 37 años ha tenido que ser rescatado por los bomberos de Ponferrada después de sufrir un accidente de tráfico en la carretera LE-5332 en Noceda del Bierzo, en dirección a Bembibre. Ha sido este mediodía y, ante lo aparatoso del golpe, el conductor no encontró forma de salir. Los bomberos los liberaron abriendo una puerta y él mismo pudo volver a la carretera por su propio pie.