Reabierta la carretera N-VI en Vega de Valcarce

El equipo de Subdelegación del Gobierno en León acaba de informar de la reapertura de la carretera N-VI, a la altura de Vega de Valcarce tras realizar los trabajos de limpieza pertinentes después del desprendimiento.

Durante el fin de semana, la ruta quedó cerrada y el tráfico estuvo siendo desviado por la autovía A-6 con el objetivo de garantizar la seguridad de los conductores y mantener la fluidez en la zona.