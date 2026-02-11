El Mercado de Invierno de Ponferrada reunirá a 32 artesanos y productores este sábado

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada celebrará este sábado 14 de febrero una nueva edición del Mercado de Temporada, en su versión de invierno, que reunirá a 32 artesanos y productores locales en la céntrica avenida Pérez Colino. Un mercado, incluido dentro del calendario de ferias Comerciales de Castilla y León, que se ha consolidado como una cita habitual en el calendario comercial de la ciudad, adaptándose a cada estación del año para ofrecer los productos más característicos de cada momento.

Esta iniciativa, impulsada por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Ponferrada, dirigida por David Pacios, en colaboración con la Junta de Castilla y León a través del programa Nos Impulsa, tiene como objetivo promover el consumo de proximidad y poner en valor los sellos de calidad que distinguen a los productos del Bierzo.

El mercado abrirá sus puertas en dos turnos: de 10.00 a 14.00 horas por la mañana y de 17.00 a 21.00 horas por la tarde, ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de adquirir productos artesanos y de la huerta berciana.

Contará además con animación musical durante toda la jornada con una banda de gaiteros que recorrerá el espacio.