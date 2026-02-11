Ciuden tuvo el edificio de Térmica Cultural en «riesgo grave» con 25.900 visitas anuales

La Fundación Ciudad de la Energía tuvo el edificio de la Térmica Cultural de Ponferrada en una situación de «peligro grave para los trabajadores y visitantes del complejo» y mantuvo en «riesgos graves» a todos si ante una alarma de evacuación los trabajadores se encontrasen en algunos puntos de la antigua central térmica. Este periódico tiene en su poder un informe que demuestra las irregularidades que se daban en el inmueble y que, en ese año 2023, fue visitado en actos públicos por dos ministras, Reyes Maroto el 20 de marzo, y Teresa Ribera el 26 de octubre. Además, con un documento desfavorable por riesgo de uso grave del edificio, en esa misma anualidad la Ciuden recibió (según sus datos) un total de 25.924 visitas a La Térmica Cultural desde su apertura el 31 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2023.

En un dictamen de dos páginas elaborado por una empresa que este periódico omite su nombre, se indica que el 22 de diciembre fallaron muchas cosas en un simulacro de evacuación de Ciuden Térmica Cultural en Ponferrada. Los trabajadores no conocían que se procedería a realizar el simulacro ese día. Y, anteriomente, los técnicos que elaboraron este expediente exploraron el recinto de más de 6.500 metros cuadrados, distribuidos en 3 plantas y con aforo para 4.700 personas.

Los objetivos de este simulacro era comprobar el adecuado funcionamiento de los medios humanos y materiales previstos para situaciones de emergencia, valorar la respuesta y participación de los ocupantes, así como cuantificar el tiempo empleado. Todo este simulacro tuvo la colaboración de la responsable de prevención del centro, cuyo nombre este diario también omite.

Según el dosier técnico, el simulacro realizado el 22 de diciembre de 2023 daba comienzo a las 12.41 horas, momento en que la máquina de humo comenzó a generar el humo e inundar los espacios adyacentes. «Ante la no concurrencia de ningún trabajador ni saltar ninguna alarma de humo, se detuvo la máquina. Acto seguido se pasó a simular la información de una anomalía o emergencia encontrada a las 12.48. Tras el contacto con el personal de seguridad se observó que dicho personal no tenía manera de comunicar con el resto del personal del museo debido al no funcionamiento de los altavoces y a la inexistencia de unas sirenas de alarma», dice textualmente el documento alertante.

Por último, «a las 13.02 se simuló una situación de emergencia con evacuación directa en el pasillo de las instalaciones, situado en la parte baja del edificio. La evacuación discurrió durante varios minutos y un largo recorrido durante el cual no fue posible discernir ninguna salida viable», añade el escrito que pone en duda la diligencia de los responsables de Ciuden, en donde además de personas hay objetos de museo de alto valor. La empresa que elaboró el documento dice que el personal conocía los fundamentos de cómo evacuar en caso necesario y añade que en el momento de realizar los ejercicios no había visitantes del edificio presentes, aunque sí que había personal de subcontratas. Y concluye: «Los simulacros realizados nos ofrecen un gran abanico de mejora con respecto a la organización y los medios técnicos encontrados en el complejo». Y confirma una seria advertencia: «Debemos destacar que en las condiciones actuales, la ocurrencia de una emergencia que requiera la intervención del personal, convergería en una ‘posible situación de peligro grave’ para los trabajadores y visitantes del complejo. La imposibilidad de comunicar y propagar las señales de aviso y alarma sin duda es un elemento que debería ser tratado de la manera más urgente. Asimismo, la existencia de errores en la señalética y el diseño de los recorridos de evacuación nos permiten observar que existen ‘riesgos graves’ si ante una alarma de evacuación algunos trabajadores se encuentran en ciertas localizaciones, como por ejemplo el efectuado en los pasillos de instalaciones».

Ante tal margen de mejora, sugieren a Ciuden «encarecidamente» que revise el Plan de Autoprotección, los planos del complejo y se modifiquen, tanto señaléticas como rutas de evacuación, así como se añadan nuevas salidas que permitan a los evacuados salir del complejo con seguridad. «En este momento declaramos el simulacro de evacuación como FALLIDO y a la espera de una actualización».

Este periodista preguntó a directivos de Ciuden (adscritos a la Administración central) si tenían en su poder un informe técnico que dice que han corrido peligro las personas por el uso público de las instalaciones de La Térmica Cultural y la respuesta fue la siguiente: «Nosotros no tenemos ningún informe técnico». Argumentan que todo está bien y que el Ayuntamiento y otros les piden los locales y, si hubiera algún problema dentro lo sabrían. Citaron la gala del comercio de Ponferrada del 2024, con el informe que hoy publica este diario de diciembre de 2023.

