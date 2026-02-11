Desalojan a una treintena de trabajadores de Teleperformance Ponferrada tras un fallo eléctrico que llenó de humo las instalaciones

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Una treintena de trabajadores de Teleperformance Ponferrada fueron desalojados a primera hora de la noche después de que las instalaciones se llenasen de humo debido a un fallo eléctrico.

Los Bomberos de Ponferrada se desplazaron inmediatamente hasta el lugar, en la avenida de los Escritores, donde comprobaron que no había fuego. “En principio ha sido un fallo eléctrico que ha producido una nube de humo, pero sin incendio ni presencia de dióxido de carbono”, confirmó a Ical el jefe de los bomberos, Olivier Bao.

No ha habido ningún trabajador intoxicado y se ha dado aviso a la empresa de electricidad para que compruebe la instalación y garantice la seguridad antes de que los operarios regresen a sus puestos de trabajo.