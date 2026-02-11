Adif saca a información la mejora del tramo entre La Granja y San Miguel de las Dueñas

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha sacado a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, el proyecto de renovación integral del tramo ferroviario La Granja–Covas, de la línea León–A Coruña, concretamente en lo que corresponde al subtramo La Granja-San Miguel de las Dueñas.

Así pues, en cumplimiento de la Ley de Expropiación Forzosa, se abre ahora un período de información pública de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del anucio, que se hizo efectiva el lunes. En esta exposición figura la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras definidas en el proyecto de referencia, con el objeto de que cualquier persona pueda aportar, por escrito, los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación que se publica u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación.

La documentación de expropiaciones del mencionado proyecto puede ser examinada, en días y horas hábiles de oficina en la Subdelegación del Gobierno en León, en la Subdirección de Proyectos de Superestructura de Adif en Madrid, en el Ayuntamiento de Torre del Bierzo, en el Ayuntamiento de Villagatón, en el Ayuntamiento de Castropodame, en el Ayuntamiento de Bembibre y en el Ayuntamiento de Congosto. También está disponible en Información Pública del Portal de Transparencia de la web del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (www.adif.es). Para la presentación de las alegaciones, se puede hacer uso del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado o de la sede electrónica de Adif.