El último jueves de las dos chimeneas de Compostilla II

Caerán al suelo prácticamente a la vez y la imagen del Bierzo cambiará para siempre en décimas de segundo. Este miércoles lluvioso es ya el último para las dos chimeneas de los grupos 4 y 5 de la central térmica Compostilla II de Cubillos del Sil, de las que mañana solo quedará el recuerdo. El último miércoles de una historia que comenzó a principios de los años 80 del siglo pasado y terminará a las 13.00 horas de un 12 de febrero que pasará a los anales como el final de una era; simbólico, pero fin.

Los intentos de la plataforma Bierzo Ya por mantenerlas en pie a toda costa han fracasado, una vez que el Juzgado de Instancia número 1 de Ponferrada ha acordado el sobreseimiento de la denuncia presentada para paralizar la voladura, sin margen temporal para recurrir. Era el último cartucho. Las chimeneas caerán y la previsión adelanta que lo harán bajo un cielo lloroso.

La demolición de las dos moles de hormigón de 270 y 290 metros de altura (tercera y cuarta construcción más altas de las de su género en España) se activará con un segundo de diferencia y caerán por su propio peso como antes lo hicieron las dos torres de refrigeración. La primera central térmica de Endesa morirá para siempre, aunque todavía quede trabajo por hacer. Será la despedida visual de uno de los emblemas de la industrialización del Bierzo, que se mantuvo operativa entre 1961 y 2020. Una central que aún figura en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra, pese a que su desmantelamiento está prácticamente completo. Durante un tiempo, se creyó en la posibilidad de que, al menos una parte, perviviría como elemento de memoria industrial.

El operativo de preparación de la voladura está en marcha y organizado desde hace días.L. DE LA MATA

Fue, precisamente, la amenaza de derribo de las torres de refrigeración y las chimeneas lo que motivó la inclusión de Compostilla II en esa Lista Roja, en enero de 2023. El informe de Hispania Nostra subraya que esos cuatro elementos (las chimeneas fueron demolidas en agosto de ese mismo año) "cuentan con un fuerte reconocimiento comunitario en su dimensión patrimonial y paisajística" y que su desaparición "supondría una pérdida irreparable para el paisaje industrial del Bierzo y la consiguiente alteración de las relaciones perceptivas que permiten una interpretación de los procesos de aprovechamiento histórico de este territorio que dio nombre a la Carta del Patrimonio Minero de España".

Hispania Nostra apela también al "valor testimonial de estas instalaciones", ya que son "elementos fácilmente interpretables que aluden a actividades industriales extinguidas en España" y destaca "la singularidad de las estructuras, no solo por sus dimensiones, también por la escasez de elementos similares que se conservan en el mundo". Pero nada de eso ha servido para, al menos, mantener las chimeneas en pie.

El desmantelamiento avanza y mañana se dará un paso definitivo.L. DE LA MATA

Operativo diseñado al milímetro

La Confederación Hidrográfica Miño-Sil ya ha informado del corte al tráfico de la carretera de coronación del dique del collado de Bárcena mañana, entre las 10.00 y las 14.30 horas, para facilitar los trabajos d voladura de las dos chimeneas y de la nave de tolvas de la central térmica. Sí se permitirá el acceso a los aparcamientos de las dos áreas recreativas ubicadas tanto del lado de Ponferrada como en la vertiente de Cubillos. También será posible acceder a pie, salvo a un sector en la zona central del dique que quedará restringido por motivos de seguridad.

La imagen del Bierzo cambiará para siempre, porque las dos chimeneas son parte de su silueta desde hace más de 40 años.L. DE LA MATA

Nadie se podrá acercar a menos de 400 metros de distancia, según se recoge en el bando publicado, hace días, por el Ayuntamiento de Cubillos del Sil, que detalla el cronograma de la voladura. El operativo de seguridad comenzará a las 9.00 horas y los primeros ensayos de señales acústicas se harán quince minutos después. A las 9.30 horas se iniciará el acordonamiento de la zona y se instalarán los sismógrafos.

Ya a las 12.00 horas, está previsto que finalice la evacuación del perímetro de seguridad y a las 12.40, los artilleros se situarán en el puesto de tiro. Las carreteras del perímetro de seguridad se cerrarán a las 12.45 horas, a las 12.55 se escuchará un tono largo de sirena, un minuto antes de la explosión se oirán tres tonos cortos más y las 13.00, exactamente, las chimeneas volarán por los aires. Tras revisar el resultado de la demolición e iniciar el desescombro, el tráfico será reabierto a las 14.30 horas.