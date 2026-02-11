El Patronato de Turismo del Bierzo constata la merma de casi 30.000 visitas en Las Médulas por el incendio

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Patronato de Turismo del Bierzo se ha reunido, este miércoles, para abordar los principales asuntos que afectan al sector turístico de la comarca. Un encuentro en el que, además de hacer balance de las últimas Jornadas Gastronómicas, se dio cuenta de la actividad del Centro de Recepción de Visitantes de Las Médulas durante 2025, marcada seriamente por el incendio forestal de agosto. De hecho, el descenso registrado del número de visitantes roza los 30.000.

El Centro de Recepción de Visitantes de Las Médulas cerró durante quince días y se suspendieron las visitas guiadas hasta el 21 de septiembre. Ello provocó la caída de las visitas, que se situó en 70.006 personas, exactamente 28.495 menos que el ejercicio anterior, según los datos ofrecidos por el Patronato de Turismo.

No obstante, pese a las consecuencias negativas del incendio, el Patronato ha querido subrayar que, en dicho centro, fueron atendidos 211 grupos, que son ocho más que en 2024, y de cara a este año, existen ya 134 reservas de grupos confirmadas.

Respecto a las Jornadas Gastronómicas, en la reunión del Patronato de Turismo del Bierzo se constató que los 24 restaurantes adheridos en la última edición sirvieron 26.206 menús, que son 744 más que en 2024. La media de menús por restaurante se sitúa en los 1.091.