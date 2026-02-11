El Bierzo contabiliza 25 días ininterrumpidos de lluvia

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Bierzo cumplía este miércoles 11 de febrero 25 días en los que, de manera consecutiva, ha llovido. Es tal la cantidad de agua registrada, que la estadística de precipitaciones en este época del año se retrotraen a finales de la década de los ochenta del siglo pasado. En este mes de febrero se han registrado 148 litros por metro cuadrado, lo que significa casi la mitad más de la media habitual por esta época del año, cuando caen unos 90 litros. En Ponferrada ayer los ríos Boeza y Sil, que confluyen por debajo del puente del ferrocarril, presentaba una crecida destacable, con una inundación que obligó al Ayuntamiento a cortar el paso por la senda peatonal que utiliza la población para pasear. Las fuertes rachas de viento tampoco animaban mucho al paseo y se cerraron los parques públicos de la ciudad, precisamente para evitar males mayores de caídas de ramas o similares. En el Castro ventosa se vino abajo uno de los lienzos de piedra y ayer mismo, un responsable del área de Patrimonio de la Junta se desplazó al lugar para valorar los daños y tratar de poner remedio. Las incidencias fueron muchas por toda la comarca. En Puente de Domingo Flórez siguen con problemas con el agua, dado que la tubería general de la captación se la llevó el arroyo y el alcalde adoptó medidas.