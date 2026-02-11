40 iniciativas acuden a los premios de recuperación de pueblos de Prada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Más de 40 iniciativas de 17 municipios se presentan a los XVII premios de recuperación de pueblos de la Fundación Prada a Tope. Los galardones repartirán más de 30.000 euros, un 30% más que el año anterior. La Fundación Prada a Tope culminó el plazo de presentación de candidaturas para la XVII edición de los premios Palacio de Canedo con un récord de participación al alcanzar las 43 iniciativas repartidas en 17 municipios.

Las iniciativas consisten en propuestas de recuperación arquitectónica realizadas por juntas vecinales o ayuntamientos otras, la mayor parte, de a particulares y, finalmente, otras recibidas para la sección «Por Tu Pueblo», que reconoce el trabajo realizado por particulares o colectivos que, sin ánimo de lucro, promueven de forma discreta la mejora de la vida de sus pueblos.

Los galardones repartirán más de 30.000 euros en premios, un 30 por ciento más que el año anterior gracias a la incorporación de cuatro ayuntamientos como nuevos patrocinadores —Vega de Espinareda, Congosto, Cubillos y Páramo del Sil-, así como el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y la Mutua de Seguros de Arquitectos Técnicos.

El resto de los patrocinadores son el Consejo Comarcal, los ayuntamientos de Ponferrada, Bembibre, Camponaraya, Carracedelo, Torre, Igüeña, Corullón, Arganza y Toral de los Vados, el colegio oficial de Arquitectos de León, MGS Seguros y Almacenes Gallego.

El presidente de la Fundación, José Luis Prada, celebró el «respaldo» de los premios tanto en la participación como en los patrocinadores, lo que, a su juicio, «demuestra que los premios han calado en la sociedad berciana y que, poco a poco, pero de forma creciente, más construcciones se van recuperando y haciendo que se mejore el aspecto de nuestros pueblos y su calidad de vida».

Los Premios Palacio de Canedo premiaron en sus 16 ediciones anteriores a más de 200 intervenciones de mejora de edificios particulares o públicos, así como iniciativas de mejora de la calidad de vida en ellos, como es el caso de la categoría «Por Tu Pueblo». La Fundación Prada a Tope se ha caracterizado desde su creación por apostar por generar riqueza y mantener la raíz de lo berciano, cultura y patrimonio.