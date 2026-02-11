El televisivo Germán Gavela de La 8 Bierzo pregonará el botillo de Turienzo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Turienzo Castañero celebra el XLI Festival del Botillo este sábado 14 de febrero y lo hace con un pregonero de lujo, Germán Gavela. El pueblo de Turienzo Castañero acogerá este sábado 14 de febrero la XLI edición del Festival del Botillo, una de las citas gastronómicas y culturales más emblemáticas de la localidad. El acto dará comienzo a las 21:00 horas y se celebrará en la Nave de Usos Múltiples. En esta edición, el mantenedor del festival será Germán Gavela, director de La 8 Bierzo y esRadio Bierzo, quien será el encargado de poner voz y protagonismo al discurso central de la velada. El evento está organizado por la Asociación Sociocultural Club Popular de Turienzo Castañero, que un año más apuesta por mantener viva esta tradición que reúne gastronomía, convivencia y cultura popular. El Festival del Botillo vuelve así a consolidarse como una cita imprescindible para vecinos y visitantes, reafirmando el valor de las tradiciones bercianas y el carácter festivo.