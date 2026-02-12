Elevan al Congreso la seguridad en Ciuden en medio del silencio sindical

Después de lo publicado ayer por este periódico, sobre un informe que detallaba fallos de seguridad para trabajadores, visitantes y contenido museístico en el edificio de la Térmica Cultural de Ponferrada (dependiente de la Administración central), ni sindicatos, ni Fundación Ciudad de la Energeía encargada de la gestión del mismo, se han pronunciado. Tampoco ha dicho nada el comité de empresa de Ciuden, encargado en teoría y práctica de velar por los intereses de los trabajadores y la seguridad de la plantilla. Partidos políticos, como el PSOE o el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, que desde un primer momento pidió que actúe la Justicia y que llegó a reclamar que el caso Ciuden se aparte del «fango», cerrando filas con el ente público que creó el ex presidente Zapatero en 2006, tampoco se han pronunciado.

Quien sí se ha manifestado en la pasada jornada ha sido el PP de León y también el líder de los bercianistas de Coalición por el Bierzo. El PP ha registrado nuevas iniciativas parlamentarias en el Congreso para exigir explicaciones al Gobierno por las informaciones sobre presuntas irregularidades en Ciuden «y por nuevas cuestiones que afectan directamente a la confianza y a la seguridad de los leoneses». «Cada día se conocen más aspectos de una gestión que el PP considera desastrosa en una fundación pública que maneja recursos y proyectos estratégicos para la provincia», dicen.

El PP ha preguntado por una cuestión especialmente sensible: la seguridad en La Térmica Cultural y la posible existencia de deficiencias relevantes en prevención de riesgos laborales y autoprotección en un edificio con gran afluencia de público. «Lo primero es lo primero: la seguridad; si había informes internos alertando de riesgos graves, los leoneses tenemos derecho a saber qué se sabía, cuándo se supo y qué se hizo», subrayan las diputadas Ester Muñoz y Silvia Franco.

Las parlamentarias populares reclaman saber cuándo tuvo conocimiento el Gobierno del informe técnico que alertaría de «posible situación de peligro grave» y «riesgos graves», por qué se habría mantenido la apertura y qué medidas correctoras se adoptaron, con fechas y responsables. También preguntan si hubo limitaciones de aforo, cierres temporales o suspensión de eventos hasta corregir deficiencias relativas a señalización, recorridos de evacuación o sistemas de aviso. «Estamos hablando de un espacio de pública concurrencia: no vale mirar a otro lado ni taparlo con propaganda; hacen falta explicaciones públicas y verificables», señalan. Además, el PP ha registrado preguntas para que el Gobierno detalle qué tutela, supervisión y controles ejerce sobre Ciuden y con qué periodicidad. «Una fundación pública no puede funcionar sin tutela real: queremos saber qué mecanismos concretos de supervisión existen, cómo se aplican y quién responde cuando fallan», añaden.

El PP exige claridad sobre el régimen de control económico-financiero aplicable, las actuaciones sobre contratación menor y sobre posibles sistemas de pago y anticipos, y qué auditorías y controles se han llevado a cabo desde 2020. «Cuando está en juego dinero público, no caben silencios ni cortinas de humo», dicen. También preguntan si se han abierto expedientes o adoptado medidas organizativas para prevenir irregularidades y si el Gobierno piensa reforzar los sistemas de supervisión, especialmente en materia de contratación.