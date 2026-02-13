La Diputación destina 185.000 € a reparar la carretera de Peñalba

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Diputación de León ha puesto en marcha diversas actuaciones en la carretera de Peñalba de Santiago (Ponferrada), en la que ya se venía trabajando desde el pasado día 12 de diciembre, después de producirse un nuevo derrumbe de piedras. Este desprendimiento, que ha ocurrido sobre unos 150 metros de la calzada (entre los pp.kk. 12+250 y 12+400 antes de llegar a la localidad), ha sido ocasionado por las intensas lluvias que sufre la provincia, y sus consecuencias están siendo analizadas y valoradas por los técnicos de la institución provincial. Además, se han reanudado desde el jueves los trabajos encaminados a su reparación integral. Entre estas labores se encuentran la retirada y transporte del material que ha caído sobre la vía, la reconstrucción de la plataforma en 50 metros con muro de escollera, la reposición de la rodadura, pintado y la colocación de barrera de seguridad, que ya estaban contemplados en la obra de emergencia que se inició el pasado 12 de diciembre. Esta obra de emergencia cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses, hasta el 11 de abril de 2026, y un presupuesto previsto de 185.902,61 euros. «El objetivo de la Diputación es que todas las actuaciones se finalicen en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas adversas de los últimos meses. El vicepresidente de la Diputación y diputado encargado del área de Infraestructuras ha explicado que «desde la institución actuamos lo más rápido posible para poder garantizar la seguridad vial».

Por su parte, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, pedía una solución integral en el lugar, tal y como planteó la Diputación a la Confederación Miño-Sil.