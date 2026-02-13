El Partido Comunista del Bierzo ve fracasado el plan de vivienda rural del Consejo Comarcal

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Partido Comunista de España en el Bierzo denunció públicamente el silencio del Consejo Comarcal del Bierzo que preside el socialista Olegario Ramón tras la finalización del proyecto piloto para facilitar el acceso a la vivienda en el medio rural. «El proyecto ya ha concluido y, sin embargo, no se han publicado los resultados, ni datos, ni evaluaciones, ni balance alguno que permita conocer su impacto real», dicen desde el PCE.

Según señala el PCE, se trata de una iniciativa que fue presentada como una solución innovadora frente a la despoblación y la falta de vivienda en los pueblos de la comarca y que, a día de hoy, solo puede calificarse como "un fracaso". La formación considera que, si los resultados fueran positivos, ya se habrían hecho públicos. La ausencia de información confirma, a su juicio, que se está ante «otro proyecto vacío, sin planificación estructural y sin voluntad política real para abordar el problema de fondo».

El PCE recuerda que la crisis de la vivienda en El Bierzo no se resuelve con anuncios ni con planes piloto sin continuidad. La organización defiende la necesidad de medidas estructurales y valientes: la creación de un banco comarcal de vivienda que permita movilizar las miles de casas vacías existentes, una planificación pública seria en materia de vivienda rural y urbana, y la declaración de Áreas de Regeneración Urbana que posibiliten la rehabilitación de barrios degradados con financiación pública y criterios sociales. Mientras los jóvenes se ven obligados a marcharse y los pueblos continúan perdiendo población, el Consejo Comarcal, según el PCE, opta por proyectos que terminan sin resultados y sin rendición de cuentas. La ciudadanía berciana merece transparencia, planificación y políticas públicas útiles, no titulares efímeros. El PCE invita hoy a las 19.00 horas a un acto en la biblioteca.