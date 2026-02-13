Coalición por el Bierzo denuncia el olvido de Castro Ventosa tras caer una parte de la muralla

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El concejal de Coalición por El Bierzo en Villafranca, Santiago Castelao, denuncia el olvido al que las administraciones someten a uno de «los monumentos más emblemáticos» de la comarca tras el derrumbe, esta misma semana, de parte de una muralla de Castro Ventosa. Un lugar que Castelao defiende que debería ser «un santuario» para el Bierzo y que pese a su valor (es Bien de Interés Cultural desde 1931) está a mercez del abandono.

El bercianista asegura que tanto la Junta de Castilla y León, como la Diputación, el Consejo Comarcal y el Consorcio Castro Bérgidum deberían velar por este patrimonio, recordando que de aquí salía la Vía Nova romana y las primeras excavaciones se hicieron en 1979. Posteriormente, hubo más excavaciones para sacar a la luz estos restos. «Hoy nos encontramos con el sabor amargo por la falta de conservación. Esperemos que no siga lloviendo sobre mojado y estas administraciones no lo dejen perderse en los sumideros del olvido», dice.