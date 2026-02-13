Reabre al tráfico la carretera de Ponferrada a Villablino tras el desprendimiento en Páramo del Sil

Desprendimiento sobre la CL-631 en Páramo del Sil.L. DE LA MATA

La Junta de Castilla y León informa de la reapertura al tráfico de los dos carriles de la carretera CL-631 en el término municipal de Páramo del Sil (León) una vez finalizados los trabajos necesarios para garantizar la seguridad de la circulación.

El pasado 4 de enero de 2026 se produjo un desprendimiento en el punto kilométrico 31+500 que obligó al corte total de la vía. El incidente no ocasionó daños personales. Tras el incidente, se activaron los trabajos de retirada de material y estabilización en unas condiciones técnicas complejas, con el objetivo de restablecer la circulación con las debidas garantías de seguridad.

La actuación ha contado con un presupuesto de 600.000 euros, destinados a las labores de limpieza, aseguramiento y reposición de las condiciones de la infraestructura viaria.

Tras la reapertura, se continuará con trabajos de consolidación del talud mediante la instalación de malla metálica y bulones. Estas actuaciones serán compatibles con la circulación ordinaria de la carretera y se señalizarán adecuadamente en caso de que sea necesario adoptar medidas puntuales por razones de seguridad vial.

Asimismo, se están desarrollando trabajos técnicos para el análisis de la estabilidad del terreno en distintos puntos del tramo.