La crecida del río Sil arrastra el puente colgante de Villaverde de la Abadía

Los restos del puente arrastrado por el agua.DL

Publicado por EFE Ponferrada Creado: Actualizado:

La localidad de Villaverde de la Abadía, en el municipio de Carracedelo (León), ha perdido su emblemático puente colgante debido a la crecida del río Sil tras las intensas lluvias registradas en los últimos días.

La Junta Vecinal del pueblo difundió este sábado un vídeo que muestra cómo la estructura ha quedado completamente arrasada.

Los pilares que sostenían el puente en ambas orillas no resistieron la fuerza de la corriente, que superó los niveles habituales del río.

Esta obra, construida hace más de medio siglo por los propios vecinos, facilitaba el acceso a las tierras de cultivo situadas al otro lado del Sil.

Además de su valor histórico y práctico, el puente formaba parte de la Ruta de los Puentes Colgantes, un recorrido circular que une Villaverde de la Abadía con Villadepalos, muy apreciado por senderistas y visitantes de la zona.

Su desaparición interrumpe la ruta y deja un vacío en el patrimonio local, que ahora tendrá que buscar alternativas para preservar la conectividad y el atractivo turístico de la zona.