Toral de los Vados desfila bajo un sol bien merecido

En Toral de los Vados no querían esperar mucho y esta tarde han celebrado el desfile de Carnaval, organizado por el Ayuntamiento de la asociación Cuervos Rojos. La respuesta fue multitudinaria y tras recorrer, bailando, las calles de la localidad, todos los asistentes repusieron fuerzas con un bollo preñado. Pero la fiesta no termina aquí. El lunes será el día de los niños y niñas de Toral

Las imágenes del desfile de Carnaval de Toral de los Vados.ANA F. BARREDO Las imágenes del desfile de Carnaval de Toral de los Vados.

