Girón no murió cuatro veces

La reciente identificación de los restos del guerrillero antifranquista Manuel Girón entre los cuerpos exhumados en el viejo cementerio del Carmen de Ponferrada ha devuelto a la actualidad una figura envuelta en leyenda, una persona a la que sus compañeros, sus opresores y la propia sociedad convirtió en un mito. Un hombre «humano, sincero, amable, muy ágil y sereno», como todavía hoy —con un siglo y tres meses a la espalda- lo recuerda Francisco Martínez ‘Quico’, que no murió cuatro veces. En la biografía de Girón que la generalidad verbaliza, se recoge que fue dado por muerto en tres ocasiones antes de la de verdad; pero la documentación oficial demuestra que la Guardia Civil únicamente certificó su defunción una vez antes de la cierta.

Manuel Girón fue asesinado de un tiro en la cabeza en Las Puentes de Malpaso (Molinaseca) en mayo de 1951 y así consta en el acta de defunción en el Registro Civil de Ponferrada. «Parálisis por destrucción cerebral», recoge el documento. Dos años antes, en febrero de 1949 en Ocero (Vega de Espinareda), una emboscada de la Guardia Civil contra un grupo de guerrilleros acabó con varios muertos y a uno de ellos lo identificaron como Girón por el testimonio de una de sus hermanas. Ahí sí fue registrada oficialmente su defunción; pero ni en Castropodame ni en Porto (Zamora) pasó lo mismo, explica el historiador y miembro de Sputnik Labrego, Alejandro Rodríguez. Él ha coordinado el grupo de trabajo que encontró, exhumó e identificó al maquis.

Manuel Girón.DL

Un atraco perpetrado por un grupo de guerrilleros en Castropodame, en 1940, dejó tres muertos. Esa fue la primera vez que, supuestamente, las fuerzas de seguridad lo dieron por abatido. El testimonio de su hermana Emilia Girón se establece como base de aquella mentira; pero la documentación conservada en el Archivo Intermedio Militar Noroeste de Ferrol desmonta esa creencia. Emilia reconoció en aquel hermano a José Girón y no a Manuel: «Declara que reconoce en el cadáver que le fue presentado ser el de su hermano José Girón, que se encontraba huido». Así consta por escrito.

Expediente de defunción que confirma que no fue Girón a quien dieron por muerto en Porto (Zamora) en 1945.DL

Porto (Zamora), 1945. En ese lugar y esa fecha también se ha dicho que fue certificado el fallecimiento de Girón. Hubo una emboscada de guerrilleros contra la Guardia Civil y perdieron la vida varios guardias y un maquis. La historia extendida es que a ese maquis se le dio el nombre del berciano, pero lo que figura en el extracto de defunción es «un individuo no identificado». Cae, por lo tanto, uno de los mitos de Manuel Girón. El propio Quico explica que él únicamente tiene constancia de la defunción inscrita en el Registro Civil de Vega de Espinareda.

Girón no murió cuatro veces, pero tampoco le hizo falta. Asegura Alejandro Rodríguez que la inventiva que ha habido en torno a su figura «ha sobredimensionado a un personaje que no lo necesita, ya que por sí solo es muy importante». «Debemos utilizar la información documental con rigor, con extrema seriedad, no podemos interpretar», afirmó, desapegando también de aquel hombre un apodo que nunca tuvo. «El Barbas no era Manuel Girón. Este es otro de los errores», explica Rodríguez y vuelve a recurrir a la documentación del Archivo Militar de Ferrol.

Documento que recoge la declaración de Emilia Girón tras la supuesta identificación de Manuel Girón muerto en Castropodame en 1940.DL

«El Barbas era José Miguel Blanco, vecino de Borrenes, al que también apodaban ‘Palitos’», dice el historiador. Son algunas de las cuestiones que Sputnik Labrego tiene documentadas sobre el maquis que ha marcado la historia de la lucha antifranquista en el Bierzo, que ha vuelto a la actualidad 75 años después de su crimen —el de verdad- y que ha reunido a dos primos que vivían en la distancia y ahora buscan la manera de dar el mejor entierro al tío al que no conocieron, pero del que no deja de hablar y al que la historia se empeña en resucitar. Manuel Girón Bazán ya tiene más vidas que muertes reconocidas.