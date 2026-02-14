El PSOE pide a la Junta responsabilidad y una intervención
Denuncian graves humedades y goteras en el colegio de Noceda del Bierzo
El Ayuntamiento ha remitido un informe detallado de la situación a la Dirección Provincial de Educación y dice no obtener respuesta ante una situación que se ha agravado con las últimas lluvias
El PSOE ha denunciado el mal estado en el que se encuentra el colegio de Noceda del Bierzo, afectado por goteras y humedades y ha exigido a la Junta de Castilla y León que intervenga para dar soluciones a un centro que fue construido en los años 80 y donde «no se ha acometido ninguna intervención estructural, siendo las mejoras realizadas fruto exclusivamente de la implicación y el esfuerzo del Ayuntamiento», ha asegurado el alcalde, Andrés Nogaledo.
«Existen graves humedades y goteras en la segunda planta, provocadas por el deterioro de la cubierta. Estas filtraciones afectan directamente a la luminaria, lo que supone un evidente riesgo eléctrico para el alumnado y el personal del centro», ha explicado la cabeza de lista del PSOE de León a las Cortes autonómicas, Nuria Rubio, que se acercó personalmente al colegio para conocer de primera mano su estado y trasladó su preocupación.
«No estamos hablando de un simple desperfecto, estamos hablando de seguridad. No se puede permitir que haya goteras que afectan a instalaciones eléctricas en un colegio público mientras la Junta guarda silencio». Además, ha añadido que «la educación pública merece respeto, inversión y gestión responsable. Lo que vemos aquí es el reflejo de una consejería que no está cumpliendo con sus competencias», afirmó.
El Ayuntamiento remitió un informe del estado a la Dirección Provincial de Educación hace más de dos semanas, dice el alcalde, y no ha recibido respuesta. Con las lluvias de las últimas semanas, la situación se ha agravado.