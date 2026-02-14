Denuncian graves humedades y goteras en el colegio de Noceda del Bierzo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El PSOE ha denunciado el mal estado en el que se encuentra el colegio de Noceda del Bierzo, afectado por goteras y humedades y ha exigido a la Junta de Castilla y León que intervenga para dar soluciones a un centro que fue construido en los años 80 y donde «no se ha acometido ninguna intervención estructural, siendo las mejoras realizadas fruto exclusivamente de la implicación y el esfuerzo del Ayuntamiento», ha asegurado el alcalde, Andrés Nogaledo.

«Existen graves humedades y goteras en la segunda planta, provocadas por el deterioro de la cubierta. Estas filtraciones afectan directamente a la luminaria, lo que supone un evidente riesgo eléctrico para el alumnado y el personal del centro», ha explicado la cabeza de lista del PSOE de León a las Cortes autonómicas, Nuria Rubio, que se acercó personalmente al colegio para conocer de primera mano su estado y trasladó su preocupación.

«No estamos hablando de un simple desperfecto, estamos hablando de seguridad. No se puede permitir que haya goteras que afectan a instalaciones eléctricas en un colegio público mientras la Junta guarda silencio». Además, ha añadido que «la educación pública merece respeto, inversión y gestión responsable. Lo que vemos aquí es el reflejo de una consejería que no está cumpliendo con sus competencias», afirmó.

El Ayuntamiento remitió un informe del estado a la Dirección Provincial de Educación hace más de dos semanas, dice el alcalde, y no ha recibido respuesta. Con las lluvias de las últimas semanas, la situación se ha agravado.