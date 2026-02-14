El rito gamberro del Entroido Berciano en Ponferrada

La quema del muñeco se hizo en la plaza del Ayuntamiento.ANA F. BARREDO

El Entroido Berciano ha vuelto a celebrar, este sábado en Ponferrada, la historia del Bierzo, una tradición ancestral y pagana recuperada por el grupo Alegría Berciana a partir de los textos de los 'Ensayos poéticos en dialecto berciano' (1861), de Antonio Fernández y Morales. Máscaras, harapos, plumas, cuernos, harina y cáscara de huevo, mucho humor, la sátira y el fuego. Todo ello forma parte de un desfile desenfrenado en el que quienes recorren a pie la ciudad, desde la glorieta del Caballero Templario hasta la plaza del Ayuntamiento, parecen seguir las normas de un rito gamberro que concluye con la quema del muñeco de paja. El fin de algo y el resurgir de todo.