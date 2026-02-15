El Sorteo de San Valentín de la Lotería Nacional deja el primer premio en una localidad leonesa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El sorteo extraordinario de San Valentín de la Lotería Nacional, celebrado este sábado 14 de febrero, ha dejado parte del primer premio en la localidad leonesa de Toral de los Vados. El número ganador, el 61.689, ha repartido un total de 1.300.000 euros entre los afortunados poseedores de los décimos.

El Despacho receptor número 45.005, situado en el número 2 de la avenida de Santalla de Oscos de Toral de los Vados, ha sido uno de los diez puntos de venta que han comercializado el número premiado en toda España. Este establecimiento ha confirmado la venta de décimos del primer premio, aunque todavía se desconoce la cantidad exacta de boletos vendidos en la localidad leonesa y, por tanto, el importe total que ha quedado en esta población de algo más de 2.000 habitantes.

Además del primer premio convencional, este sorteo extraordinario ha destacado por incluir un premio especial dotado con 15.000.000 de euros para un décimo concreto. Este ha recaído en la fracción 7 y serie 10 del número 61.689, el mismo que ha obtenido el primer premio ordinario. Por otro lado, el segundo premio ha sido vendido íntegramente en Mislata, municipio de la provincia de Valencia, distribuyendo así la suerte entre diferentes comunidades autónomas españolas.