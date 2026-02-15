Goteras y humedades complican el día a día de residentes y personal en la residencia de mayores de Ponferrada

Estado de una de las estancias afectadas por las humedades en la residencia de mayores de Ponferrada.DL

La lluvia que ha caído de manera incesante durante las últimas semanas ha complicado mucho la situación en la Residencia Mixta de Mayores de Ponferrada, que hace años que sufre problemas de goteras y humedades que, ahora, se han visto agravados tanto en las habitaciones de los residentes como en las zonas comunes de un edificio que tiene casi cincuenta años. El sindicato CSIF ha vuelto ha denunciar la situación y a exigir medidas urgentes a la Junta de Castilla y León, que es la titular de las instalaciones.

La organización sindical recuerda que hace casi un año, en marzo de 2025, sus delegados de prevención ya denunciaron esta situación ante el Comité de Prevención de Riesgos Laborales de León, que instó a la Administración autonómica a actuar con urgencia para solucionar los problemas detectados. "Sin embargo, las obras no comenzaron hasta octubre y noviembre, seis meses después de la denuncia, y han tenido que paralizarse ante la llegada del nuevo periodo de lluvias", explica CSIF.

Ha habido que colocar baldes y cubos para recoger el agua.DL

En este momento, según explica el sindicato, las filtraciones afectan a habitaciones, pasillos y dependencias situadas en la tercera y cuarta planta de la residencia de mayores. Y la situación se complica sobremanera si se tiene en cuenta que algunas goteras y humedades "alcanzan enchufes y luminarias, lo que supone un riesgo tanto para los residentes como para los trabajadores del centro", subraya CSIF, que insiste en que esta no es una situación nueva ligada a la encadenación de días de lluvia de este invierno, sino que es algo que "se ha repetido durante los tres últimos inviernos". Por eso, denuncia el “estado de abandono que sufre este servicio esencial".

La humedad afecta a luminarias y enchufes.DL

CSIF vuelve a reclamar a la Junta de Castilla y León una dotación presupuestaria suficiente para acometer reformas urgentes, entre ellas, la reparación del tejado, la sustitución de ascensores, la mejora del aislamiento de ventanas o la renovación del sistema de climatización. Advierte de que el progresivo deterioro de las instalaciones "compromete la calidad asistencial y las condiciones de trabajo" y exige una intervención inmediata que garantice la seguridad y el bienestar de las personas mayores residentes y del personal.