Adiós sentido a Francisco Otero, "Paco el Policía"

El que fue inspector jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Ponferrada, Francisco Otero Fernández, en una foto de 2018 tras su jubilación.L. DE LA MATA

Sí, se fue «Paco el Policía» (con mayúsculas), un gallegón con alma berciana afincado en la comarca y que se llamaba Francisco Otero Fernández. Desde la Comisaría de Policía Nacional, fue en Ponferrada una de las personas que más sabía de lo malo y de lo bueno que se movía en la calle, de los que perseguía a los que delinquían y querían escapar de la acción de la Justicia. Paco era hombre «de pocas palabras», pero cuando hablaba, con peso, «palabras decía». También era un cachondo mental. Lo recuerdo con gafas negras y su bigote, de esos que imponía seriedad, pero que, con el trato cercano, descubría al hombre bueno y de bien que había detrás.

Fue muchos años número dos de la Comisaría. Y también el número uno, entre las idas, esperas y venidas de nuevos comisarios para la ciudad. Fue inspector jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana. Él conocía muy bien a su gente y qué hacer para esclarecer aquellos casos que sobresaltaban a una sociedad tranquila como la ponferradina o la berciana. Se fue muy joven en silencio «Paco el Policía», siempre policía hasta sus 72 años, incluso después de jubilarse y dedicarle más tiempo a su familia.

Con él se va una vida en la que las cosas se hacían de otra manera, con otro estilo. Paco cierra un ciclo diferente en la Policía, con estilo propio; como pasa también en el periodismo, la abogacía, la empresa, y así (...) ¡Adiós, Paco!

Este lunes 16 de febrero, a partir de las 16.30 horas, será trasladado desde el Tanatorio de As Burgas hasta la iglesia parroquial de San Salvador de Solbeira-Paderne de Allariz, en la provincia de Orense, donde se celebrarán los funerales.