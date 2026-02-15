Diario de León

Niñas y niños toman el mando del Carnaval en el desfile infantil de Ponferrada

La magia se ha sentido más que nunca con la participación de los alumnos, el profesorado y las familias de los centros educativos del municipio

Los niños y niñas de la Escuela Municipal Infantil Camino de Santiago de Ponferrada, vestidos de 'Momonsters'.

Los niños y niñas de la Escuela Municipal Infantil Camino de Santiago de Ponferrada, vestidos de 'Momonsters'.

Publicado por
Redacción
Ponferrada

Creado:

Actualizado:

Las imágenes del Carnaval Infantil de Ponferrada.

Las imágenes del Carnaval Infantil de Ponferrada.

