Gavela ensalza el legado del Bierzo en Turienzo

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El director de La 8 Bierzo y esRadio Bierzo, Gemán Gavela, fue el mantenedor del Festival del Botillo de Turienzo Castañero, que concitó a 300 personas en torno al rey de la gastronomía berciana. Un protagonismo consolidado sobre la mesa que Gavela puso en valor con sus palabras, ensalzando las tradiciones del Bierzo. El evento, organizado por la Asociación Sociocultural Club Popular Turienzo Castañero, aúna tradición, cultura popular y convivencia y reafirma el valor de los legados El presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, también estuvo presente.