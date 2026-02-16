Diario de León

Las imágenes del Carnaval Juvenil de Ponferrada

Ponferrada celebra su jornada de carnaval del lunes con el juego del Rompecabezas para los jóvenes nacidos en 2013 o años anteriores, quienes, en grupos, se divertirán encontrando las 36 tarjetas escondidas por la ciudad. Diversión, fantasía e imaginación han sido los ingredientes de esta programación festiva, que concluirá mañana martes con el gran desfile de Carnaval a partir de las 17:30 horas.

Carnaval Juvenil Ponferrada CIMA foto Luis de la Mata

Carnaval Juvenil Ponferrada CIMA foto Luis de la MataL.DE LA MATA

Eva Friera Aller

