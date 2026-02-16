Un plan urgente contra los baches en Ponferrada

Publicado por M. C. Canedo Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada anunció, ayer, un plan urgente para el asfaltado de calles, la eliminación de baches y la reparación de aceras y baldosas que salpican a los peatones. El equipo de gobierno reconoce que es necesario subsanar los daños causados por la sucesión de borrascas que se han producido en las últimas semanas. Lo confirmó el alcalde, Marco Morala, que asegura haber dado ya las instrucciones oportunas para ello; aunque advierte de que habrá que esperar para acometer esas reparaciones porque «si sigue lloviendo no sería eficaz». Además, Morala culpaba de la situación a la dejadez del anterior gobierno socialista y por su actual oposición, junto al grupo político Vox, al bloquear los acuerdos que habrían permitido invertir más de un millón de euros en estas actuaciones.

Por otra parte, el alcalde de Ponferrada también anunció la apertura del proceso para redactar una nueva Ordenanza de Inspección Técnica de Edificios, que garantice el control de inmuebles en ruina y pueda prevenir desplomes como el ocurrido en el barrio de San Ignacio hace algunas semanas. Una acción que obtuvo la reacción inmediata de la oposición del PSOE en Ponferrada, que criticó ese anuncio, asegurando que en el anterior mandato ellos ya dejaron redactado el borrador de una Ordenanza de Inspección Técnica de Edificios que el alcalde dejó «durmiendo en un cajón» casi tres años. Por eso, el portavoz socialista, Olegario Ramón, aseguró que el anuncio que ahora ha realizado Marco Morala «llega tarde», augura que el documento será similar al que ellos elaboraron y pide al gobierno local que agilice los trámites.

Al margen de polémicas, la empresa propietaria del antiguo Garaje Garnelo, en el barrio de San Ignacio, ya ha aceptado pagar los gastos del derribo controlado de la parte del edificio que se cayó junto a la calle Embalse de Bárcena. Mientras, los bomberos mantienen inspecciones continuas al edificio ruinoso en la confluencia de avenida de Compostilla y calle Embalse de Peñarrubia, el de «La Madrileña».

Ponferrada celebró, ayer, el pleno para designar los miembros de mesas electorales para las elecciones autonómicas del 15 de marzo. Un presidente y dos vocales, además de seis suplentes para cada puesto. En total, deben atender 79 mesas electorales en el municipio.