Pedro Sánchez regresa a Ponferrada para participar en un acto del PSOE por el 15M

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, respaldará al candidato socialista a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, Carlos Martínez, con un acto de partido que se celebrará el próximo domingo, 22 de febrero, en La Térmica Cultural de Ponferrada. Es el mismo escenario en el que Sánchez estuvo por última vez en el Bierzo, hace ahora cuatro meses, coincidiendo con a celebración de la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico organizó en la capital berciana a mediados de octubre.

Así, Pedro Sánchez elige el Bierzo para un arranque fuerte de la campaña electoral del PSOE, aunque oficialmente todavía no lo sea, bajo el lema ‘Comienza el cambio’ que los socialistas abanderan en toda la Comunidad para tratar de aupar a Carlos Martínez a la presidencia de la Junta de Castilla y León. El acto, que será abierto al público, comenzará a las once de la mañana y también será retransmitido en directo a través de los canales oficiales del partido. Sánchez será el último en intervenir, según el programa del mitin que ya ha dado a conocer el PSOE. El encargado de abrir esa jornada de encuentro con militantes y simpatizantes será el secretario general de los socialistas de León, Javier Alfonso Cendón. Tras la suya, está prevista la intervención de la número dos y candidata por León a las Cortes autonómicas, Nuria Rubio. El acto llegará a su ecuador con las palabras del cabeza de lista socialista, que se colocará detrás del atril de los oradores justo antes que el presidente del Gobierno. El PSOE da un protagonismo especial al Bierzo en un momento político complicado en el que las elecciones en Castilla y Léon son más que unas elecciones autonómicas y apuntan directamente hacia el tablero nacional.