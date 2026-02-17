Eliseo López, presidente de la Asociación de Pizarristas: «En Castilla y León debería de haber un plan especial de la pizarra»

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El presidente de la Asociación de Pizarristas de Castilla y León (Apical), Eliseo López, aboga por que en Castilla y León se establezca un «plan especial para la pizarra», ya que se trata de «un sector que exporta, genera puestos de trabajo y fija población en las zonas rurales». «La Junta ha establecido una línea para mejorar la seguridad, pero necesitamos más. El sector necesita un plan amplio para adaptarse a todos los sistemas productivos, un plan que fomente la innovación», manifestó en el programa La Tertulia de La 8 Bierzo, que presenta el jefe de Informativos, Manuel Domínguez, con la participación de la redactora de Diario de León en el Bierzo, María Carro, y del director de La 8 Bierzo, Germán Gavela.

Panorama

Situación del sector. «El comienzo de año ha sido de continuidad del año pasado. Llevamos dos años (2024 y 2025) que no han sido buenos para la pizarra y 2026 esperábamos un repunte pero todavía no hemos notado un cambio importante en las exportaciones de pizarra, todo esto va en línea con la economía y el sector de la construcción».

Exportaciones

Países. «Estados Unidos es más un factor de desestabilización por el incremento de los costes —derivado de los aranceles a la Unión Europea— que nos está afectando, pero no es un mercado clave para la pizarra. Es un mercado emergente que supone apenas el 3 % de nuestras exportaciones. El quid de la cuestión está en Europa, concretamente en Francia, Alemania y el Reino Unido, que representan el 90 % de las exportaciones». «Francia representa entono al 48 o 50% de las exportaciones, es el país fundamental».

Mano de obra

Falta de personal. «La falta de mano de obra nos afecta. La pizarra está dentro del sector de la construcción y tenemos los mismos problemas, e incluso más, al tener las explotaciones en zonas rurales del Bierzo y la Cabrera». «Estábamos acostumbrados a que el empleo que generamos fuera empleo de las zonas rurales, y esto se ha revertido, porque, aunque apostamos por el empleo y por fijar población, los jóvenes se van de estas zonas, y notamos cada vez más esa falta de mano de obra». «Todo esto se está contrarrestando mediante la modernización de nuestras instalaciones, lo cual no supone una reducción del empleo, sino una reconversión de los perfiles profesionales. Cada vez necesitamos personal más especializado y también más personal de reparación y mantenimiento de esas máquinas». «Además, se está incrementando el número de trabajadores extranjeros, que representan alrededor del 30 % de nuestras plantillas».

Caballo de batalla

El papel de la mujer. «También se está dinamizando por parte de las empresas y representa un incremento de entre el 25% y el 30% del total. En las canteras es muy difícil, y ojalá pudiéramos tener más personas, especialmente más mujeres, tanto en ellas como en las minas del interior. No es un sector muy atractivo para las mujeres, pero con la automatización pueden hacer el trabajo igual o incluso mejor que un hombre».

Usos del producto

Patrimonio y gastronomía. «Es un material que históricamente está presente en grandes monumentos, catedrales, castillos y palacios de toda Europa. En grandes monumentos patrimoniales, la pizarra preside estos edificios por su calidad, por su durabilidad y porque, realmente, en edificios emblemáticos deben emplearse materiales de alta calidad». «También el sector está recuperando materiales y avanza hacia una economía circular, intentando que ese escombro que antes se desechaba se recupere para otros usos, como utensilios de cocina. También en jardinería y paisajismo».

Proceso de cambio

Automatización. «Estamos inmersos en un proceso de transformación que incluye la automatización de nuestras instalaciones y el desarrollo de nuevos materiales. Con la llegada de la construcción industrializada, seguimos siendo líderes en pizarra para cubiertas, pero además estamos incorporando nuevos usos en fachada. La pizarra es un material tradicional, pero creemos firmemente que tiene un gran futuro, ya que se adapta a la construcción moderna con la misma eficiencia que cualquier otro material, aportando además unas propiedades de durabilidad que la convierten en una opción perfectamente adaptable, eficiente y sostenible».

Calidad de producto

La mejor. «La pizarra es la mejor del mundo en calidad y somos los primeros productores para cubiertas del mundo, pero hay otros países donde se produce pizarra de menor calidad (Brasil, China, Canadá). Afecta de forma indirecta el tema de los aranceles porque, si EEUU los incrementa, hay países de estos que se fijan más en Europa y nos están haciendo más competencia. Nos perjudica porque está entrando pizarra de baja calidad a un menor precio».