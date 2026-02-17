CB entrega el Botillo de Oro a José Antonio González, el alma del deporte base

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Coalición por El Bierzo (CB) entregará, este año, su 40 'Botillo de Oro', el galardón con el que reconoce a colectivos, personas, asociaciones e instituciones que "luchan y destacan por su entrega, contribución y realce de las gentes que viven en el Bierzo, así como por darlo a conocer fuera"; y esta vez el nombre elegido ha sido el de José Antonio González Alonso, un hombre vinculado al deporte desde hace casi 70 años a través del Club Deportivo Santa Marta.

"Delineante de profesión, ha sido el arquitecto de los sueños de miles de niños y jóvenes que han pasado por el club. Impulsor del fútbol femenino y del baloncesto. Bajo su liderazgo, el Santa Marta pasó de ser un modesto equipo de barrio a convertirse en un referente que alcanzó la máxima categoría nacional de juveniles", subraya la formación bercianista.

Su historia con el Santa Marta comenzó como extremo derecha en el equipo fundacional. Poco después, empezó a colaborar con una directiva que pronto le pediría dar un paso al frente. "Me lo pidió el barrio", recuerda con humildad quien asumió la presidencia a principios de los 70 y hoy, a sus 87 años, sigue acudiendo a diario a las instalaciones del Santa Marta. "Su figura es la de un hombre que, a pesar de las dificultades y de la itinerancia de sus campos de juego, llegó a plantarse ante las máquinas para defender las instalaciones de su querido club", recuerdan desde Coalición por El Bierzo.

"Su legado no se mide solo en trofeos o categorías, sino en los valores de esfuerzo y dedicación que ha inculcado a generaciones de bercianos. Por su incansable labor, por su lealtad a unos colores y por ser el alma del deporte base de nuestra región". Por todo ello recibirá el Botillo de Oro. La entrega se anunciará después de Semana Santa.